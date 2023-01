2023 rokiem zmian na lepsze? Nie czekaj na innych i zadbaj o to

2023 się rozkręca. Postanowienia noworoczne masz już pewnie ustalone, a jak idzie ich realizacja? Spokojnie – jest sporo narzędzi, które ułatwią Ci ich wypełnianie na dłuższą metę.

W chwili publikacji tego artykułu mamy już za sobą dwa tygodnie 2023 roku. Entuzjazm już pewnie opadł i pora na poważnie zabrać się do pracy. Wybrałam kilka najpopularniejszych postanowień noworocznych i aplikacje, które pomogą w ich utrzymaniu – o ile oczywiście są to postanowienia realne.

Habitica – Bo życie to… jedno wielkie RPG

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo: Google Play, App Store

Masz plan, ale nie wiesz, jak go zrealizować? Habitica przyjdzie z pomocą. To świetna apka do śledzenia zwyczajów, zadań, a także lista To-Do, zamieniona w grę RPG. Wypełniając swoje założenia i realizując plany, będziesz zdobywać punkty doświadczenia dla swojej postaci, zależne od trudności zadania (trudność ustalasz samodzielnie przy tworzeniu zadań). Ważne jest to, że nikt nie gra tu sam (chyba że bardzo chce, ale to mało interesujące). Jest tu mnóstwo gildii językowych i tematycznych, znajdziesz więc towarzystwo do nauki, ćwiczeń, rzucania nałogów i ogólnie stawania się lepszą wersją siebie. Z moich doświadczeń wynika, że ludzie tu są mili i pomocni. Zresztą wszyscy mamy jeden cel: żyć lepiej dla siebie i innych. Pomagają w tym też wyzwania tworzone przez społeczność, choć czasami wystarczy, że deklarację zmian przeczyta druga osoba.

Poza gildiami warto zainteresować się też dołączeniem do drużyny i wspólnie wybierać się na misje. Polegają one na pokonaniu bossów, przy czym zasada jest prosta – wypełnione zadanie to atak, niewypełnione zaś powodują, że otrzymasz obrażenia w boju. Oczywiście, gdy boss polegnie, wszyscy otrzymają wartościowe nagrody. Jedną z możliwości są jaja, z których można wykluć chowańca, a następnie wykarmić go do rozmiaru, w którym można na nim jeździć. Z czasem uzbierasz też ogromną kolekcję wyposażenia i kostiumów dla swojego awatara. Element kolekcjonerski będzie dodatkową motywacją, by sumiennie wypełniać zadania z listy.

Habitica w wersji darmowej jest całkowicie wystarczająca, by osiągnąć sukces. Płatne elementy są związane raczej z wyglądem awatara niż funkcjami aplikacji.

Quitzilla – Rzucę palenie, alkohol, kawę, gry i inne używki

Cena: 0 zł za dwa nałogi/nawyki i reklamy, opcjonalny zakup jednorazowy 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play, App Store

Rzucanie palenia, picia alkoholu i innych używek od lat jest na topie postanowień noworocznych, więc zacznę od aplikacji, która w tym pomoże. Quitzilla to świetna apka do śledzenia postępów w tym zakresie na wielu płaszczyznach. Możesz cieszyć się kolejnymi dniami bez złego zwyczaju, zaoszczędzonym czasem wolnym albo patrzeć, jak rosną Twoje oszczędności. Możesz też utworzyć nagrody, na które wydasz zaoszczędzone pieniądze: bilet do kina, nowa gra, obiad poza domem itp. W trudnych chwilach możesz zajrzeć na stronę swojego nałogu i przeczytać ponownie powody, dla których próbujesz rzucić. Są tu też różne cytaty motywacyjne, ale moim zdaniem nie ma to, jak motywacja płynąca z wewnątrz.

Quitzilla celebruje sukcesy i skupia się na pozytywach. Jeśli zaś podwinie Ci się noga, nie ma powodu, by się biczować. Zresetuj licznik i zacznij od nowa.

Darmowa Quitzilla wyświetla nieco reklam i pozwala na śledzenie dwóch złych nawyków bądź nałogów. Jeśli to za mało, możesz za niecałe 15 złotych kupić licencję na pełną wersję bez ograniczeń. Co ważne, Quitzilla nie korzysta z chmury, ale możesz robić kopie zapasowe swoich danych ręcznie.

Duolingo – Nauczę się języka obcego, poprawię swój angielski

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament i zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Jeśli Nowy Rok 2023 to dla Ciebie pretekst, by uczyć się języka obcego, Duolingo pomoże Ci zrealizować ten cel. To najpopularniejsza i możliwe, że najlepsza aplikacja, zmieniająca naukę języka w grę. Przy tym, jeśli znasz już język angielski, otwiera drogę do nauki mnóstwa innych języków. Warto też wiedzieć, że Duolingo przekazuje dochód z lekcji języka ukraińskiego na pomoc osobom poszkodowanym przez wojnę i stara się zachować dwa języki wymierające (Navajo i Hawajski). Są tu też kursy języków utworzonych sztucznie jak Esperanto i Klingoński. Dla osób mówiących tylko po polsku dostępny jest tu kurs języka angielskiego.

Duolingo stawia na naukę praktyczną. Przez większość czasu będziesz tłumaczyć zdania z języka, którego się uczysz i na język, który chcesz poznać. Na początku będzie to wymagało układania słów w odpowiedniej kolejności, ale z czasem dostaniesz możliwość korzystania z klawiatury ekranowej. Ponadto są tu ćwiczenia wymagające słuchania i mówienia, ale są one opcjonalne. Duolingo zostało stworzone do nauki wszędzie, a nie zawsze będziesz mieć możliwość słuchać i mówić bez przeszkadzania innym. Wykonując ćwiczenia, będziesz zdobywać punkty doświadczenia, odznaki i nagrody, które pozwolą Ci wskoczyć wyżej w rankingu i przejść do bardziej elitarnej ligi. Jeśli powiążesz Duolingo z kontem w mediach społecznościowych, możesz dodatkowo obserwować, co robią znajomi i brać udział w wyzwaniach razem z nimi. To oczywiście nie jest obowiązkowe.

Wyjątkowo tym razem polecam kupić abonament. Darmowa wersja aplikacji uczy najwyżej cierpliwości przy oglądaniu reklam. Abonament na rok nie jest drogi, a wydanie pieniędzy będzie dodatkową motywacją do regularnych ćwiczeń.

Skimble – Schudnę, będę ćwiczyć i więcej się ruszać

Cena: 0 zł, drobne reklamy, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Ruch jest niezbędny do utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Jeśli Twoje noworoczne postanowienie brzmi „będę się więcej ruszać”, koniecznie zajrzyj do aplikacji Skimble. To doskonała baza treningów, ułożonych przez specjalistów. Ćwiczyć możesz w domu, w parku, a nawet w biurze – nie zabrakło tu sesji, które możesz wykonać w czasie krótkiej przerwy od komputera. Z drugiej strony są tu też treningi długie, trudne i wymagające sprzętu, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Co ważne, mnóstwo treningów jest dostępnych za darmo. Są tu także dłuższe programy tematyczne, obejmujące miesiąc lub dłużej.

Skimble z powodzeniem zastąpi trenera. Każde ćwiczenie zostało pokazane na filmie, a przy tym aplikacja podaje czas wykonywania i odmierza przerwy. Można przy tym korzystać z licznika na ekranie albo instrukcji głosowych, perfekcyjnych przy ćwiczeniach na zewnątrz w słuchawkach. Swoje ulubione treningi możesz zbierać w kolekcjach, by móc je szybko uruchamiać. Po zakończeniu ćwiczeń możesz dodać notatkę i ocenić, czy sesja była problematyczna. Wszystkie sesje zostaną zebrane w kalendarzu. Jest tu też możliwość obserwowania aktywności znajomych, co polecam, jeśli lubisz rywalizację.

MyFitnessPal – Nie będę jeść słodyczy, będę się zdrowo odżywiać

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny abonament poszerza możliwości. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Nie będę jeść słodyczy – to jedno z najpopularniejszych postanowień noworocznych. To tez dobra okazja, by zacząć przygodę z lepszą dietą w ogóle. MyFitnessPal to doskonały dziennik, w którym nie tylko policzysz spożyte kalorie, ale też dowiesz się więcej o swoich zwyczajach żywieniowych. Aplikacja informuje bowiem o tym, czy zjedzone przez Ciebie produkty mają dużo tłuszczów nasyconych, cukrów prostych, soli i innych składników, których nadmiar może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Co więcej, konto MyFitnessPal możesz połączyć z wieloma innymi aplikacjami prozdrowotnymi, w tym zapewne aplikacją swojego zegarka i smartwagi. To pozwoli między innymi porównywać liczbę kalorii spożytych z liczbą kalorii spalonych oraz powiązać bilans ze zmianami wagi. Oczywiście to dopiero wierzchołek góry lodowej naszego metabolizmu, ale myślę, że to dobry początek. Z pomocą aplikacji MyFitnessPal na pewno lepiej poznasz swoje nawyki i znajdziesz obszary, które warto poprawić. Do tego celu całkowicie wystarczy wersja darmowa. Wykupienie abonamentu daje dostęp do bardziej szczegółowej analizy jedzenia, łącznie z zawartością mikroelementów.

Bitwarden – W nowym roku będę dbać o bezpieczeństwo

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Lepsze bezpieczeństwo w sieci nie jest popularnym postanowieniem noworocznym, ale warto wpisać je na listę. Aplikacja Bitwarden na pewno Ci w tym pomoże. To przede wszystkim świetny menedżer haseł, który będzie działać na wszystkich Twoich telefonach i komputerach z tą samą bazą danych logowania. Dzięki temu na każdym urządzeniu możesz skorzystać z automatycznego uzupełniania loginów i haseł. Co za tym idzie – nie musisz ich pamiętać i możesz korzystać z haseł bardziej zróżnicowanych i skomplikowanych. Jeśli więc jedno z nich trafi do sieci razem z wyciekiem danych, możesz spokojnie zmienić tylko jedno hasło, a nie na gwałt zastanawiać się, gdzie jeszcze masz ustawione identyczne hasło.

Masz problem z wymyśleniem hasła? Tu również Bitwarden Cię wyręczy. Aplikacja ma możliwość generowania haseł według Twoich wymagań. Możesz wybrać, czy hasło ma zawierać cyfry i znaki specjalne, jak długie ma być oraz czy ma się składać ze słów, czy wyglądać, jakby ktoś rzucił kotem w klawiaturę. Z takim narzędziem masz gwarancję, że nigdzie nie będziesz mieć dwóch identycznych haseł.

Bitwarden to aplikacja otwartoźródłowa. To oznacza, że każdy może przejrzeć jej kod, upewnić się o bezpieczeństwie i szukać błędów. Ponadto jest darmowa bez żadnych ograniczeń, w przeciwieństwie do licznych komercyjnych konkurentów. Zapisane w bazie hasła są oczywiście zaszyfrowane. Tylko Ty masz do nich dostęp po podaniu hasła głównego. Na urządzeniach obsługujących logowanie twarzą lub odciskiem palca Bitwarden może korzystać z biometrii zamiast wprowadzania hasła.

Bitwarden może służyć też do zapisywania bezpiecznych notatek oraz danych kart płatniczych. Jest tu też możliwość wysyłania zaszyfrowanych i znikających wiadomości do innych. Poza aplikacjami mobilnymi Bitwarden jest dostępny także na desktopy i jako rozszerzenie do popularnych przeglądarek.

