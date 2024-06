Wyszukiwarka Google zakończyła żywot pewnej lubianej funkcji

Wyszukiwarka Google zmienia się po raz kolejny. Tym razem rezygnuje z przydatnej funkcji, do której zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Do kiedy mamy czas, aby się nią nacieszyć?

Funkcja nieskończonego przewijania była obecna w w wyszukiwarce mobilnej Google od pażdziernika 2021 roku, a na komputerach od grudnia 2022 roku. Google właśnie postanowiło zakończyć żywot tej funkcji.

To istotne zmiany w wyszukiwarce Google, które nie są żadną niespodzianką, bo były zapowiadane już od dłuższego czasu. Dziś, obietnice te stały się faktem.

Usunięcie nieskończonego przewijania - co się zmieni?

Użytkownicy będą zmuszeni do przełączania się pomiędzy kolejnymi stronami z wynikami wyszukiwania. Aktualizację przeprowadzono właśnie na komputerach stacjonarnych, a użytkownicy urządzeń mobilnych będą musieli odrobinę dłużej poczekać na wdrożenie zmian.

Google dropping continuous scroll in search results https://t.co/Ji1j54VW5T pic.twitter.com/MWJVDi6ClR — Barry Schwartz (@rustybrick) June 25, 2024

Wyszukiwarka odmieniona

Niedawno Google ogłosił szereg zmian, które uczyniły wyszukiwarkę wydajniejszą i wzbogaconą o sztuczną inteligencję. Teraz Google usunął funkcję umożliwiającą ciągłe przewijanie wyników wyszukiwania, bez konieczności ręcznego przechodzenia do kolejnej karty. Było to udogodnienie, ale Google postanowił z niego zrezygnować. W zamian, użytkownik dostanie pasek nawigacji, który jest również bardzo intuiucyjny w obsłudze. Wystarczy na niego kliknąć by przejść do określonej strony liczby wyników lub przejść "Dalej".

Aktualizacja ma pozwalać na szybsze wyświetlanie wyników wyszukiwania, przy dużej liczbie wyszukiwań.

