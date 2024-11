Google Gemini jest bardziej pomocny, ale nie po polsku

Google Gemini ma nową umiejętność. Ma ułatwić słuchanie muzyki.

Google przystąpił do integracji swojego czatbota Google Gemini z popularnymi aplikacjami. Pierwszy był WhatsApp, a teraz przyszła pora na Spotify. To miło ze strony Google, że nie zmusza wszystkich użytkowników Gemini do korzystania z YouTube Music.

Działanie rozszerzenia Google Gemini dla Spotify jest podobne do tego, co można zrobić z Google Music.

Google Gemini pozwoli wyszukać utwory danego artysty, znaleźć utwór po fragmencie tekstu albo znaleźć playlistę z podanym gatunkiem muzycznym, nastrojem bądź do aktywności. Oczywiście bot będzie mógł też kontrolować odtwarzanie znalezionych utworów i playlist. W skrócie będzie więc to tylko wtyczka wyszukująca i puszczająca muzykę bez zaawansowanej obsługi aplikacji. Z użyciem rozszerzenia nie da się utworzyć radia ani playlisty.

Jak zwykle, Google wprowadza nowości stopniowo. Tym razem robi to wyjątkowo zachowawczo. Rozszerzenie testowe dla Google Home już się rozpowszechniło, ale wiele osób ciągle nie ma dostępu do rozszerzenia dla WhatsAppa. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość.

Ponadto na razie rozszerzenie dla Spotify będzie dostępne tylko na Androidzie. W aplikacji Gemini dla iOS-a, w wersji przeglądarkowej Gemini i w Google Messages nie da się z niego skorzystać. No i bot musi być ustawiony na język angielski. By działało, Spotify musi być połączone z kontem Google, a by odtworzyć konkretny utwór, trzeba mieć subskrypcję Spotify Premium.

