Google Docs zmieni wygląd. Pokochasz pracę na tablecie

Google wprowadził zmiany w swoim pakiecie biurowym. Jeśli dotychczas nie przekonała Cię praca biurowa na tablecie, spróbuj nowych aplikacji Gogole Workspace.

Google zapowiedział, że aplikacje Dokumenty, Arkusze i Prezentacje dostaną na tabletach nowy interfejs i lepiej wykorzystają dostępną przestrzeń. Aplikacje będą zgodne z wytycznymi stylu Gogole Material Design 3, ale to nie koniec zmian.

Formatowanie, komentarze i slajdy

W aplikacjach należących do Google Workspace pojawi się nowy panel boczny. Zastąpi on niewielkie rozwijane menu, na którym ściśnięte zostały różne polecenia formatowania tekstu. Przeniesienie ich na komfortowy panel powinno zmniejszyć liczbę dotknięć ekranu i gestów potrzebną do uzyskania pożądanego wyglądu dokumentu, typografii, układu grafik i tabelek.

Powyższa grafika pokazuje również inne szczegóły nowego wyglądu Google Docs, jak zaokrąglone przyciski i inne elementy interfejsu. Nowy wygląd aplikacji będzie dostępny dla wszystkich od 6 marca 2024 roku. Skorzystają z niego także osoby, które nie opłacają subskrypcji Google Workspace.

Również w marcu będzie można skorzystać z wygodniejszego zarządzania komentarzami w dokumentach, na slajdach i w arkuszach kalkulacyjnych, co ucieszy osoby pracujące w grupie. W aplikacjach biurowych Google pojawią się takie funkcje pozwalające wyświetlić wszystkie komentarze, rozwinąć ich treść i zminimalizować je do piktogramów, które nie będą zasłaniać pełnego widoku. Będzie można również całkowicie ukryć komentarze i skupić się na tworzonej treści.

Google przygotowuje też nowe funkcje, które pozwolą pracować szybciej na wszystkich platformach. Jedną z nich jest szybka zmiana tła slajdu w Prezentacjach Google. Wystarczy przeciągnąć obrazek z menedżera plików, galerii zdjęć albo strony internetowej na ramkę slajdu, by zmienić tło. Przeciągnięcie obrazka na powierzchnię slajdu umieści go na slajdzie tak jak dotychczas.

Ta funkcja zostanie wprowadzona 26 lutego. W marcu zaś tworzący prezentacje w aplikacji Google będą mogli skorzystać ze świetnego narzędzia, które może urozmaiciś prezentacje i wykłady prowadzone zdalnie. Na slajdzie będzie bowiem można umieścić strumień wideo z Google Meet transmitowany w czasie rzeczywistym.

Strumień z kamery prowadzącego prezentację można umieścić na slajdzie w dowolnym rozmiarze i w różnych kształtach. Według Google będzie to sposób na podtrzymanie uwagi uczestników.

Smartfon jako pilot do telekonferencji

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej nowości, zapowiadanej przez Google – wykorzystanie smartfonu jako pomocnika podczas telekonferencji prowadzonej przez Google Meet. Skoro i tak masa osób nie potrafi nie sięgnąć po smartfon w czasie spotkania, Google postara się, by przynajmniej było to konstruktywne.

Na smartfonie będzie można między innymi „podnieść rękę”, na przykład, by zgłosić się do odpowiedzi, a także wysłać emoji bez przeszkadzania prowadzącemu. Na ekranie smartfonu można też otworzyć czat tekstowy, co nie będzie wymagało zmiany rozmiaru okna z rozmową na komputerze.

Jeśli Prowadzona jest prezentacja, na smartfonie również można ją obejrzeć i powiększyć interesujący jej fragment. Ta funkcja może przydać się także na lekcjach i spotkaniach prowadzonych na żywo.

Nowe funkcje Google Meet będą dostępne dla wszystkich pod koniec lutego 2024.

