Co z lubianą usługą w aplikacji Żabki? Użytkownicy dopytują

Kawonament w Żappce cieszył się ogromną popularnością, mimo że subskrypcja była płatna. Klienci dopytują, kiedy wróci lubiana usługa.

Chodzi o nic innego, jak o usługę "kawonamentu", który Żabka oferowała swoim klientom od 2022 roku. Usługa była dostępna w aplikacji Żappka. Trzeba było ją wykupić. Mimo tego faktu, że należało za nią zapłacić, to w pierwszym miesiącu usługę zakupiło około 6500 osób.

W kolejnych latach, rozszerzano ofertę kawonamentu o różne opcje. Ceny, w zależności od wariantu, wahały się od 24,99 złotych do 59,99 złotych. W styczniu 2024 nastąpił gwałtowny wzrost i cena najdroższej opcji skoczyła do 74,99 złotych. Niestety, obecnie została cała usługa została tymczasowo wstrzymana. Klienci Żabki jednak o niej pamiętają i na forach społecznościowych dopytują co jakiś czas, czy wiadomo już kiedy usługa ta będzie ponownie dostępna.

Jeśli klienci dopytują, to wyraźny znak, że istnieje popyt na daną usługę. Jakie korzyści dawał kawonament? Subskrypcja tej usługi umożliwiała klientom odebrać jedną kawę dziennie w dowolnej Żabce. Jakiś czas temu, wszyscy którzy korzystali z tej subskrypcji dostali informacje, że usługa wygasa chwilowo, ale powróci w odmienionej formie. Jesień, która oznacza krótsze dni i większą ochotę na kawę, to idealny moment, aby się upomnieć o ten abonament. Co na to Żabka?

Nieustająco pracujemy nad starannym dopasowaniem naszych usług do zmieniających się oczekiwań klientów. Usługi w modelu subskrypcyjnym zyskają nową, jeszcze bardziej elastyczną formułę, o której poinformujemy bliżej wdrożenia tej funkcjonalności.

- czytamy w komunikacie biura prasowego Żabki.

Jest o co walczyć? Przed podwyżką, klienci mogli zakupić 7 kaw za 19,99 złotych na 10 dni w opcji MINI, albo 30 kaw za 59,99 złotych na 30 dni w opcji MAX.

