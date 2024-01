Biedronka wkurzyła klientów. "Tragedia, nic nie działa"

Pierwsi użytkownicy aplikacji Biedronka mogą już korzystać z jej najnowszej, mocno odświeżonej wersji. Jest szybciej, lżej, pojawił się ciemny motyw, chociaż nie brakuje też narzekań na problemy z logowaniem i działaniem apki.

Zapowiedź zmian w aplikacji Biedronki pojawiła się 27 grudnia – sieć poinformowała wtedy, że rozpoczyna przenoszenie użytkowników do nowej wersji. Tak się też stało, a w pierwszych dniach stycznia wielu klientów mogło się przekonać, cóż nowego przygotowało Biedronka.

Nowa wersja aplikacji jest udostępniana w sklepach Google Store, App Store oraz AppGallery dla urządzeń Huawei z HMS i Harmony OS. Nie wszyscy jednak mogą się nią cieszyć od razu – Biedronka wysyła swoją apkę stopniowo kolejnym grupom odbiorców, po kolei przenosząc ich konta do nowej edycji. Cały proces ma potrwać aż do końca stycznia 2024 roku. Wtedy też przestanie działać stara wersja aplikacji i kto jej nie zaktualizuje, nie będzie mógł jej uruchomić.

Instalacja nowej wersji wymusza ponowne zalogowanie się na stronę Biedronki, potwierdzenie danych i zatwierdzenie zgód, co jednak przebiega automatycznie w kilku kliknięciach.

Nowa apka Biedronki: co się zmieniło?

Nowa wersja uruchamia się wyraźnie szybciej i łatwiej się po niej nawiguje. Użytkownicy, którzy korzystają w smartfonie z ciemnego motywu, od razu dostrzegą, że jest on również dostępny w aplikacji Biedronki.

Odświeżona edycja apki zachowuje wszystkie najważniejsze elementy znane z poprzedniej wersji jak dwa shakeomaty, oferty „Wybrane dla Ciebie” czy gazetki. Cały czas można też sprawdzić historię swoich transakcji, a także wybrane oferty ze sklepów Biedronka oraz Biedronka Home.

Co się więc zmieniło? Poza ciemnym motywem interfejs doczekał się wyraźnego odświeżenia – np. zniknął żółty pasek na górze, zmieniła się czcionka czy kółko z logotypem biedronki, który otwiera kod kreskowy z kartą Moja Biedronka. Cześć elementów jest trochę inaczej rozmieszczona (np. przeniesiona historia transakcji), trochę inaczej wygląda teraz shakeomat.

Na dole aplikacji wciąż widoczna jest żółta belka z pięcioma zakładkami, ale zamiast karty „Transakcje” jest teraz nowość – „Listy”.

Listy zakupów mają ułatwić codzienne zakupy i dzięki tej nowości nie trzeba będzie już korzystać z list zapisanych na kartce lub w innych aplikacjach – brakujące towary można zapisać bezpośrednio w aplikacji Biedronka. Dużym udogodnieniem jest to, że apka sama podpowiada, jakie produkty wybrać – można skorzystać z gotowych sugestii lub wyszukać konkretne produkty. Oczywiście są one aktualnie dostępne w ofercie sklepu, co bardzo ułatwia planowanie zakupów.

Użytkownicy narzekają na problemy z logowaniem

Nowa wersja aplikacji nie wszystkim przypadła jednak do gustu. W Sklepie Play widać sporo negatywnych komentarzy z oceną na jedną gwiazdkę. Użytkownicy narzekają na problemy z logowaniem oraz na to, że codziennie trzeba aktywować aplikacje i konto od nowa.

Tragedia po tej aktualizacji. Aplikacja ciągle się wyłącza. Nic nie działa. Tysiąc razy trzeba się logować przez jakąś stronę żeby wejść na aplikację. Moi rodzice nie dają rady sami, w związku z czym chyba całkiem zrezygnujemy z tej aplikacji. Przez te błędy tracicie co najmniej cztery osoby. Zróbcie coś z tym bo nikt nie chce się bawić i ciągłe logowania i blokowania aplikacji

– to jeden z przykładowych negatywnych komentarzy w Sklepie Play.

Obecnie aplikacja Biedronka w wersji na Androida ma niską oceną 1,5, na co wyraźnie wpłynęła fala jednogwiazdkowych ocen z początku stycznia.

