Apple Music: chcesz bezstratnej jakości dźwięku? Kup nowe słuchawki!

Apple potwierdza, że bezstratna jakość dźwięku w Apple Music nie będzie dostępna dla użytkowników głośników HomePod i słuchawek AirPods - nawet kosztujących 2799 zł AirPods Max.

Apple zapowiedziało, że jeszcze w czerwcu 2021 subskrybenci usługi Apple Music będą mogli cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości za sprawą implementacji bezstratnego formatu ALAC. Co więcej, funkcja ta będzie dostępna bez żadnych dodatkowych opłat. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe?

Bezstratna jakość dźwięku tylko dla wybranych

Trochę tak. Jak się bowiem okazuje, nie wszyscy użytkownicy sprzętu Apple będą mogli cieszyć się bezstratną jakością dźwięku. Gigant z Cupertino potwierdził, że nowa funkcja nie będzie działała na głośnikach HomePod i HomePod Mini oraz na słuchawkach z rodziny AirPods.

Powodem mają być rzecz jasna ograniczenia natury technicznej. W przypadku słuchawek taki argument wydaje się w większości zasadny. Apple AirPods do komunikacji wykorzystują łączność Bluetooth oraz kodek AAC. Oznacza to, że nawet w przypadku bezstratnych plików transmisja pomiędzy pomiędzy telefonem i słuchawkami odbywa się w formacie stratnym. Topowe Apple AirPods Max można jednak podłączyć także przewodowo, ale niestety nie rozwiąże to problemu, gdyż sygnał nadal jest po drodze poddawany konwersji.

Nie do końca jasny wydaje się także powód braku obsługi bezstratnego dźwięku przez głośniki HoePod i HomePod Mini. Choć nie są one może najlepszymi urządzeniami, by delektować się muzyką w studyjnej jakości, tak wydaje się, że technicznie nie powinny mieć problemu, by poradzić sobie z nową funkcją. Obydwa urządzenia są bowiem kompatybilne z technologią AirPlay 2, która do transmisji dźwięku wykorzystuje bezstratny kodek ALAC, a więc ten sam, który już niedługo pojawi się w Apple Music.

Choć na razie są to tylko domysły, to można podejrzewać, że gigant z Cupertino będzie próbował rozwiązać opisany problem i już wkrótce zaoferuje nam nowe wersje wymienionych urządzeń, tym razem z obsługą bezstratnej transmisji dźwięku. Niestety nie wiadomo, kiedy miałoby to nastąpić. Niewykluczone, że chwilę na to poczekamy, szczególnie, że po drodze producent musiałby pomyśleć nad implementacją nowego kodeka Bluetooth, który pozwoli na uzyskanie wyższej jakości niż dotychczasowy AAC.

Oczywiście warto pamiętać, że powyższe ograniczenia dotyczą wyłącznie obsługi bezstratnego formatu dźwięku. Na wymienionych urządzeniach nadal będziemy mogli cieszyć się dźwiękiem przestrzennym w technologii Dolby Atmos, a więc drugą nowością, która wkrótce zawita do Apple Music.

Apple Music - jakie urządzenia obsługują dźwięk HiFi?

Bezstratna jakość dźwięku zawita do Apple Music już w czerwcu 2021. Jak podaje producent, będą mogli z niej skorzystać wszyscy subskrybenci usługi, korzystający z urządzeń pracujących pod kontrolą iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 oraz tvOS 14.6 (lub nowszych).

Niestety nie jest jasne, czy wyższą jakością dźwięku będą mogli się cieszyć subskrybenci Apple Music, korzystający z aplikacji dla Androida i Windows 10. Gigant z Cupertino nie wyda w tej sprawie żadnej deklaracji. Niewykluczone, że nowa funkcjonalność zostanie ograniczona wyłącznie do urządzeń Apple i stanie się kolejną "marchewką", mającą przekonać użytkowników do wejścia w ekosystem producenta.

Zobacz: Apple Music z bezstratną jakością dźwięku i obsługą Dolby Atmos

Zobacz: Prawnicy Apple i Epic Games dyskutowali o... gołych bananach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: MacRumors, własne