Dziwny bug w Android Auto. Czegoś takiego się nie spodziewasz

Użytkownicy Android Auto donoszą o nietypowym bugu. W wielu aplikacjach pojawił się dziwny, a zarazem bardzo głośny dźwięk.

Android Auto oferuje funkcje zamiany mowy w tekst i na odwrót. To bardzo przydatne rozwiązanie, bo pozwala np. podyktować wiadomość bez odrywania rąk od kierownicy. Jednak nie zawsze wszystko działa tak, jak powinno. Część użytkowników donosi o bardzo nietypowym problemie.

Dziwny problem z Android Auto

Użytkownicy na Reddicie skarżą się, że Android Auto zaczął dodawać donośny dźwięk "oh" na końcu każdej czytanej wiadomości. Testy przeprowadzili w różnych aplikacjach, między innymi WhatsAppie, Team, na Facebooku, a nawet Wiadomościach Google. Bug występuje w nich wszystkich.

Na ten moment nie wiadomo, co jest przyczyną problemu, ale ten zdaje się dotyczyć wielu użytkowników i to w różnych wersjach językowych. Istnieje niewielka możliwość, że wcale nie jest to błąd. Być może Google chce w ten sposób nadać wirtualnemu głosowi trochę naturalności. Jeśli tak, to robi to w bardzo nieudolny sposób.

Na szczęście problem chociaż irytujący, nie wydaje się szczególnie szkodliwy. Google na razie nie odniósł się do sprawy, więc nie wiemy, czy to rzeczywiście bug. Jedno jest pewne, sprawa jest dość nietypowa.

Źródło zdjęć: Najmi Arif / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena