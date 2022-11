Android Auto się zmienia. Nie poznasz aplikacji

Google realizuje to, co firma zapowiedziała jeszcze maju, gdy pokazali całkowicie nową wersję popularnej aplikacji Android Auto. Teraz z nowego interfejsu mogą skorzystać osoby uczestniczące w beta testach.

Android Auto jest aplikacją Google, którą bardzo ceni sobie wielu kierowców. Teraz program doczekał się gruntownej przebudowy i na pierwszy rzut oka widać od razu, że interfejs został całkowicie zmieniony i teraz prezentuje się o wiele bardziej przejrzyście.

Nowy interfejs Android Auto trafił do beta testów

Początkowo nowy wygląd aplikacji miał zostać wypuszczony jeszcze latem i nie wiadomo skąd wzięło się to opóźnienie, jednak już teraz uczestnicy publicznych beta testów mogą skorzystać z aplikacji Android Auto z nowym interfejsem.

Od razu rzuca się w oczy to, że mapa jest bliżej kierowcy i możemy sprawić, że zajmie nawet całą powierzchnię wyświetlacza lub w wygodny sposób podzielić ekran. Możemy również manipulować rozmiarem innych elementów np. paska multimediów. Co więcej, system otrzymał wsparcie dla Material You, a jego komponenty i układy interfejsu zostały zmodernizowane do stylistyki doskonale znanej ze smartfonów.

Wygodną zmianą jest wprowadzenie łatwego dostępu do rekomendacji muzycznych i multimedialnych Asystenta Google, do których możemy przejść jednym przesunięciem karty multimediów na desce rozdzielczej. Firma nie zdradziła jeszcze, kiedy możemy spodziewać się stabilnej, nowej wersji aplikacji dla wszystkich użytkowników

Źródło zdjęć: Roman Vyshnikov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Android Authority