Alert RCB to żart. Piekło trwało w najlepsze i wtedy dopiero przyszedł SMS

W przypadku komunikatów Alert RCB jest to proces zautomatyzowany, w którym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoim interfejsie określa treść wiadomości i obszar, na którym ma być wysłana, a system u nas niezwłocznie rozpoczyna wysyłkę i wykonuje to tak szybko, jak tylko jest możliwe z punktu widzenia przepustowości urządzeń. Wszystkie pytania w tej sprawie powinny więc być kierowane do RCB.