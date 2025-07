T-Mobile wdraża nową funkcję. Będzie inteligentniej i sprawniej

ZapytAI – sztuczna inteligencja w obsłudze klienta

T-Mobile wprowadza nowe narzędzie dla swoich pracowników. ZapytAI to czat oparty na sztucznej inteligencji, który ma pomóc konsultantom szybciej znajdować potrzebne informacje . Dzięki temu klient nie musi długo czekać na odpowiedź, a konsultant nie traci czasu na przeszukiwanie dokumentów i baz danych.

Wystarczy, że pracownik wpisze pytanie, a system od razu podpowie gotową odpowiedź i rekomendacje. Według magentowego operatora, ma to oznaczać mniej błędów, większą precyzję i płynniejszy kontakt z klientem .

Start w wąskim gronie

Na początek ZapytAI trafił do około 200 konsultantów . Dzięki temu T-Mobile może sprawdzić, jak narzędzie działa w praktyce i co warto jeszcze poprawić przed większym wdrożeniem.

Takie podejście do nowości pozwala dokładnie przeanalizować działanie AI i uniknąć chaosu przy masowym wdrażaniu nowej technologii. T-Mobile Polska chce, by narzędzie było naprawdę pomocne, a nie tylko "nowinką" .

Mniej marketingu, więcej faktów

ZapytAI działa niezależnie od kanału kontaktu – czy to telefon, czat, czy inny sposób. Wszystko jest spięte w jednym środowisku. Dzięki temu klient może liczyć na spójną obsługę , niezależnie od tego, jak się kontaktuje z T-Mobile.

Sercem systemu jest technologia Retrieval-Augmented Generation (RAG). Pozwala ona AI korzystać z bazy wiedzy T-Mobile w czasie rzeczywistym i udzielać odpowiedzi opartych na aktualnych danych. To ważne, bo konsultant nie musi się zastanawiać, czy dana procedura nadal obowiązuje. Odpowiedź, jaką dostaje, opiera się na najnowszych wytycznych – bez domysłów i błędów.

Dzięki ZapytAI nowi konsultanci mogą pracować równie skutecznie, co bardziej doświadczeni koledzy. System dostarcza te same, sprawdzone informacje każdemu – niezależnie od stażu pracy. W dłuższej perspektywie ma to zwiększyć jakość i spójność obsługi w całej firmie. Klient nie powinien odczuć różnicy między kontaktem z nowym a doświadczonym konsultantem.