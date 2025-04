Znana platforma e-commerce pozwana. Oto początek sporych problemów

Pan Brandon Briskin, mieszkaniec Kalifornii, pozwał znaną na całym świecie platformę e-commerce za to, że ta wykorzystała jego dane po dokonaniu zakupu produktów marki I Am Becoming. Berskin twierdzi, że Shopify bez jego zgody wykorzystało jego dane zawarte w plikach cookies do stworzenia profilu, który został następnie udostępniony innym sprzedawcom korzystającym z platformy.