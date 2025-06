Zdjęcia anteny na domu i wnętrza auta. Co dalej z abonamentem RTV?

To nie tak Drodzy Państwo! Płacimy tylko raz

W 2025 roku stawki abonamentu pozostały bez zmian: za radio płacimy 8,70 zł miesięcznie, a za telewizor lub telewizor z radiem – 27,30 zł . Osoby, które zdecydują się na płatność z góry za cały rok, mogą liczyć na zniżki sięgające 10%. Kary za brak prawidłowej rejestracji to 30-krotność tych kwot.

Paparazzi z Poczty Polskiej są niegroźni

Nie, nikt Wam nie będzie robił zdjęć anten na dachu czy tunerów radiowych w autach. Do nałożenia kary wymagane jest w końcu sprawdzenie, czy dany odbiornik działa i odbiera sygnał. Ba, nie musicie też wpuszczać kontrolerów do domów, brak wpuszczenia smutnych panów nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, a ci nie mogą wrócić z policją i do czegokolwiek nas zmusić.