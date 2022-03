Rosja ma ogromny problem. Piractwo przestanie tam istnieć?

Rosja, w odpowiedzi na sankcje, rozważa podobno dekryminalizację piractwa.

Rosja, po ataku na Ukrainę, musi mierzyć się z ogromnymi sankcjami. Z kraju wycofuje się coraz więcej zachodnich firm. Rosjanie tracą dostęp do usług, które jeszcze 2-3 tygodnie temu były dla nich codziennością. Mowa między innymi o serwisach streamingowych czy grach.

Rosja powoli staje się krajem całkowicie odizolowanym od zachodniego świata. Nie obejrzą najnowszych filmów i seriali. Nie kupią nowych sprzętów elektronicznych. Za chwilę nie zjedzą też wielu produktów spożywczych i nie skorzystają z oferty sieci restauracji i fast foodów.

Rosja zalegalizuje piractwo?

W związku z tym Rosja rozważa drastyczne kroki, w tym między innymi dekryminalizacje piractwa. Oznacza to, że za kradzież filmów, seriali czy oprogramowania Rosjanom nie groziłaby odpowiedzialność karna. W ten sposób rząd Władimira Putina chce poradzić sobie z zachodnimi sankcjami.

Informacjami pochodzi z oficjalnego dokumentu rosyjskiego rządu. Jeden z działów dotyczy właśnie oprogramowania. Inny wspomina o importowaniu towarów zagranicznych bez zgody właścicieli praw autorskich. Zatem projekt nie tylko pozwalałby na piracenie przez Rosjan, ale zakłada, że piractwem zajmie się też rosyjski rząd.

Czy to rozwiązałoby problem Rosjan z dostępem do zachodniej kultury? Na pewno tylko częściowo. Poza tym pojawienie się takiego projektu nie oznacza, że rzeczywiście wejdzie on w życie. Na razie to jedynie pomysł, brawurowy, ale jednak tylko pomysł.

