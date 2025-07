Unia zmusi Polaków do montowania tego na dachu. To pewne

Obowiązkowa instalacja na dachach

Unia od lat walczy z zanieczyszczeniami środowiska. Najpierw wzięła na cel piece węglowe, a już niedługo zakazane zostaną również te gazowe. Wszystko po to, aby do 2030 roku aż o 55 proc. ograniczyć emisyjność dwutlenku węgla na Starym Kontynencie , a do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

Jednak piece węglowe i gazowe to dopiero początek. W planach jest również zakaz sprzedaż samochodów spalinowych. Do tego dochodzi też nowa dyrektywa budynkowa, która została przyjęta przez Parlament Europejski w połowie marca tego roku. Ta wprowadzi dodatkowe zakazy i nakazy.

Dyrektywa zakłada między innymi konieczność wyremontowania do 2030 roku aż 900 tys. budynków, w tym 778 tys. domów jednorodzinnych . W dłuższej perspektywie, do 2050 roku, obowiązek ten dotknie nawet 4,5-5 mln domów jednorodzinnych. Chodzi między innymi o wymianę źródeł ciepła, a także docieplenie, więc wymianę dachu, okien oraz drzwi.

Jakby tego było mało, to Unia wprowadzi też obowiązek instalowania paneli fotowoltaicznych na dachach domów i budynków. Już w 2026 roku zacznie on obowiązywać w przypadku wszystkich budynków komercyjnych i publicznych, a od 2029 roku także budynki mieszkalne. Kolejny krok to rok 2030 i konieczność instalowania paneli na modernizowanych budynkach komercyjnych i publicznych, a także wszystkich, które należą do sektora publicznego.