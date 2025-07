Unia szykuje nowy zakaz. Uderzy w aż 60 proc. rynku

Nie od dzisiaj wiadomo, że Unia Europejska chce z czasem wyeliminować z dróg samochody spalinowe. Jeśli nic się nie zmieni to, taki zakaz ma obowiązywać na Starym Kontynencie od 2035 roku. Jednak niektórzy już wcześniej nie będą w stanie kupić aut na benzynę lub olej napędowy.

Zakaz aut spalinowych

Niemieckie media donoszą o nowych planach Unii Europejskiej. Ta chce już w 2030 roku wprowadzić częściowy zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Ma on dotyczyć flot firmowych, a także firm zajmujących się wynajmowaniem aut. Tym samym przepis uderzyłby w aż 60 proc. rynku sprzedaży nowych pojazdów, który w 2024 roku osiągnął pułap 10,6 mln samochodów.

Z informacji wynika, że Komisja Europejska nowe przepisy przedstawi pod koniec wakacji. W tym samym czasie zostaną one skierowane do prac legislacyjnych. Jeśli przejdą całą procedurę, to konieczne będzie zatwierdzenie ich przez Radę UE, a także Parlament Europejski.