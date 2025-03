Ten kraj rezygnuje z fotoradarów przy drogach. Zastąpi je coś lepszego

Jedno się kończy, drugie zaczyna. Sztuczna inteligencja ma zastąpić fotoradary na estońskich drogach. Czy to oznacza, że pilnowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego wkracza na nowy poziom?

Mobilne fotoradary zamiast stacjonarnych

Estońska policja jest zdania, że sztuczna inteligencja świetnie sobie poradzi z zastąpieniem fotoradarów. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Otóż, całkiem ciekawie. Nie oznacza to wcale, że AI zabierze komukolwiek pracę, wręcz przeciwnie. Obecne fotoradary zostaną docelowo zastąpione radiowozami, które za pomocą sztucznej intelgencji będą rejestrowały wszelakiego rodzaju wykroczenia. Ale nie będzie to ich jedyne zadanie. Będą od razu wysyłały mandaty za dane wykroczenie.