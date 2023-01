Netto wyprzedaje elektronikę, ale się wstydzi? Klienci zażenowani

W ostatnim czasie w sklepach Netto można było kupić nietypowy gadżet. Chodzi o masażer, który w rzeczywistości służy do czegoś zupełnie innego.

W ostatnim czasie na półki sklepowe sieci marketów Netto trafiło nietypowe urządzenie, które w gazetce zostało przedstawione jako masażer do ciała. Jego głównymi zaletami miała być ergonomia, cicha praca, 10 trybów wibracji i płynna regulacja poziomów intensywności. Co więcej, ruchy wibracyjne mają zapewnić głęboki drenaż wszystkich warstw skóry.

Nie byłoby w tym wszystkim nic dziwnego, gdyby nie fakt, że produkt z gazetki Netto to tak naprawdę wibrator typu Magic Wand. I w żadnym wypadku nie chodzi tu o to, że czegoś takiego nie powinno się kupować lub używać, lecz o sam sposób reklamowania produktu przez Netto.

Tymczasem sieć Netto wstydzi się, że oferuje w promocyjnej cenie wibrator z rodzaju magic wand, więc reklamuje go jako... masażer do pleców w gazetce 😂😂😂



Czy my żyjemy w latach siedemdziesiątych w PRLu? pic.twitter.com/qgCVI6np75