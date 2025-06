Szukasz smartfona do 450 zł? To możesz przestać, bo lepszego nie znajdziesz

Zwłaszcza, że nie mówimy tu o urządzeniu, którego największą zaletą jest to, że działa. Motorola Moto G15 jest świetna pod każdym względem. Od surowej mocy, jak na swoją cenę, po funkcje, których spodziewalibyśmy się raczej po znacznie droższych smartfonach. A dziś może być Wasza za jedyne 439,19 zł.

Motorola Moto G15

Zacznijmy od surowej mocy. Tu do dyspozycji mamy układ MediaTek G81 Extreme, który świetnie sprawdza się w niższej półce cenowej. Wspiera go aż 8 GB RAM, co daje nadzieje na bardzo długi okres życia urządzenia. Obecnym minimum są 4 GB RAM, więc mamy olbrzymi zapas na przyszłość. Jeśli o pamięć wewnętrzną chodzi, to mamy jej 128 GB.

Nie zawodzi także ekran. Jest to 6,72-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD+. Główny aparat to 50 Mpix, a zwieńczeniem byłaby bateria 5200 mAh z ładowaniem do 18 W. Byłaby, ponieważ smartfon oferuje jeszcze więcej.