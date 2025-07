Trump ma jasną strategię. USA nie oddadzą pozycji lidera bez walki

Prezydent USA nie ma zamiaru dawać Chinom żadnych szans

Kolejnym filarem jest ekspansja amerykańskiej technologii AI na rynki międzynarodowe - głównie do krajów sprzymierzonych . Celem jest uzależnienie partnerów od rozwiązań USA, co wpisuje się w podobne postulaty prezentowane przez CEO Nvidii, Jensena Huanga .

Zakłada on również, że amerykańskie instytucje rządowe powinny współpracować wyłącznie z twórcami dużych modeli językowych (LLM), których systemy są "obiektywne i wolne od ideologicznego uprzedzenia narzuconego odgórnie". To szczególnie kontrowersyjny punkt, który może stać się przedmiotem długotrwałych batalii sądowych. Jednakże do czasu ewentualnych rozstrzygnięć, deweloperzy AI zainteresowani współpracą z rządem będą musieli dostosować się do priorytetów obecnej administracji.