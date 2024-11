ZX Spectrum powraca w nowej odsłonie. The Spectrum już w sklepach

Do sklepów w Polsce weszła retro konsola The Spectrum, czyli nowoczesne wcielenie kultowego, 8-bitowego komputera ZX Spectrum.

ZX Spectrum to kultowy, 8-bitowy komputer domowy, który na początku lat 80. XX w zdobył ogromną popularność, także w Polsce, zapoczątkowując u nas szał na tego typu sprzęt. Zaprojektowana przez zespół sir Clive’a Sinclaira maszyna wyróżniała się charakterystyczną, gumową klawiaturą z kolorowymi akcentami, a do pracy wymagała podpięcia telewizora i magnetofonu kasetowego. Choć w późniejszych latach ZX Spectrum przyćmiły produkty Atari i Commodore, to do dziś wielu użytkowników z nostalgią wspomina te maszyny.

The Spectrum, czyli ZX Spectrum jako konsola

Do sprzedaży weszła właśnie swoista replika ZX Spectrum – The Spectrum. Za powstanie tego urządzenia odpowiedzialne są firmy PLAION oraz Retro Games. The Spectrum to nowoczesna wersja ZX Spectrum, która zachowuje oryginalny design komputera, ale jednocześnie wykorzystuje dzisiejsze technologie. Twórcy urządzenia chcą wywołać u nas nutkę nostalgii.

Ten projekt naprawdę przypomina Boże Narodzenie w 1982 roku

– zachwala Paul Andrews, dyrektor zarządzający Retro Games.

The Spectrum jako pierwszy wiernie odtwarza projekt ZX Spectrum 48k, jednocześnie zawiera też 48 preinstalowanych gier, w tym popularne tytuły Fairlight, Manic Miner, Horace Goes Skiing, Saboteur i The Hobbit. Urządzenie emuluje wszystkie modele ZX Spectrum od 16k do 128k i oferuje oficjalnie licencjonowane gry, w które można grać za pomocą samych klawiszy tak jak w oryginały. Pełna lista gier znajduje się na stronie: https://retrogames.biz/games/thespectrum.

Istnieje też możliwość dodawania własnych gier przez graczy za pomocą pamięci USB. The Spectrum przynosi też kilka ciekawych ułatwień dostępu jak cofnięcie rozgrywki o 40 sekund i cztery sloty zapisu stanu gry na tytuł.

Użytkownicy The Spectrum otrzymują też funkcję mapowania sterowania w każdej z gier, dostępną z tematycznego interfejsu użytkownika, a także opcję oldskulowego filtra CRT, aby odtworzyć obraz ze starych telewizorów. Konsola jest wyposażona w wyjście HDMI 720 HD do 60 Hz, ma też cztery porty USB. Urządzenie zapewnia kompatybilność z różnymi, nowymi i starymi, oryginalnymi i stworzonymi przez zewnętrzne firmy kontrolerami oraz joystickami.

The Spectrum można już kupić w sklepach z elektroniką. Cena konsoli wynosi 429,90 zł. Do urządzenia warto dobrać klimatyczny kontroler firmy Retro Games za 109 zł.



Źródło zdjęć: PLAION

Źródło tekstu: PLAION