Zasilacz mieszczący się w dłoni, który zaoferuje do 1300 W

Planujesz kupić nową, topową kartę graficzną? W takim razie potrzeba Ci odpowiedniego zasilacza. Cooler Master to trzeci z producentów, który przygotował jednostki z wtyczką PCIe 5.0. Ich propozycje są jednak wyjątkowo kompaktowe.

Na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie zasilaczy komputerowych od różnych firm i w różnych segmentach cenowych. Bardziej doświadczeni konsumenci zdają sobie jednak sprawę, że często warto dopłacić do tego podzespołu bo dzięki temu posłuży on nam długie lata w różnych PC i tym samym pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy w dłuższej perspektywie czasu.

Nowe zasilacze Cooler Master oferują aż 10 lat gwarancji

Jednak jeśli kupiłeś nawet najdroższy i najlepszy zasilacz, to nie będzie on służył Ci wiecznie. Czasami mowa o rozmiarze - ATX często nie wejdzie do obudowy SFF; innym razem o nowych standardach, których nie spełnia. Dzisiaj skupimy się na obu tych podpunktach, a wszystko dzięki nowym zasilaczom prosto z Tajwanu.

Cooler Master przygotował dwie jednostki z oznaczeniem V SFX Platinum, których moc to 1000 W i 1300 W. Są to modularne propozycje w formacie SFX (100 x 125 x 63,5 mm), które spełniają wymagania PCI Express 5.0 posiadając wtyczki 12VHPWR (12+4-pin) dla nadciągających kart graficznych z wyższej półki.

Oparte zostały na pojedynczych liniach +12 V - do 91,6 A dla modelu o mocy 1000 W oraz do 108,3 A dla wariantu o mocy 1300 W. Wyposażono je w przetworniki DC-DC, aktywny system PFC oraz szereg zabezpieczeń jak OVP, OPP, SPC, OCP, UVP, OTP i SIP. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność powyżej 92% potwierdzoną uznanym certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Zasilacze Cooler Master V SFX Platinum chłodzone są przez cichy, acz wydajny wentylator 92-milimetrowy z łożyskiem FDB. Dostępny zestaw wtyczek w opu przypadkach jest taki sam i obejmuje 1x ATX (24-pin), 2x EPS (4+4-pin); osiem SATA; cztery Molex; sześć PCIe (6+2-pin) i jedna PCIe 5.0 (12+4-pin).

Tajwańczycy nie zdradzili sugerowanych cen oraz daty sklepowego debiutu. Biorąc jednak pod uwagę specyfikację, 10-letnią gwarancję oraz fakt, że podobne modele do tej pory pokazały tylko dwie inne firmy - MSI oraz ASUS - śmiało można założyć, że na początku będzie bardzo, bardzo drogo.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: Cooler Master, oprac. własne