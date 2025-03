SilverStone szykuje budżetowe, ale mocne i ciche zasilacze

Cichy wentylator ale bez trybu półpasywnego

Tajwańczycy dają nam do wyboru trzy różne warianty - 650, 750 oraz 850 W. Wszystkie z nich mogą się pochwalić wysoką sprawnością do 89% potwierdzona certyfikatem Cybenetics Gold oraz szeregiem zabezpieczeń jak OCP, OPP, OVP, SCP, UVP czy OTP. Wnętrze chłodzone jest przez cichy, 120-milimetrowy wentylator, ale nie oferuje on trybu pracy półpasywnej.