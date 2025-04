Zainstaluj nowe sterowniki GeForce 576.02. Sporo zyskasz

NVIDIA udostępniła nową wersję sterowników do kart graficznych, oznaczoną jako GeForce Game Ready 576.02 . Ta przede wszystkim ma naprawiać liczne błędy, z którymi borykają się modele z serii RTX 50, w tym te związane z czarnymi ekranami. Jednak przy okazji sterowniki poprawiły coś jeszcze. Wydajność.

Nowe sterowniki GeForce 576.02

Nowe sterowniki podobno mocno poprawiły wydajność energetyczną kart graficznych GeForce RTX 50. Dla przykładu model RTX 5070 w systemie operacyjnym, czyli przy niskim obciążeniu, działał z częstotliwością aż 180 MHz. Teraz zostało to obniżone do zaledwie 22 MHz. Z kolei RTX 5060 Ti spadł w tym samym scenariuszu to zaledwie 7 W zużycia energii.