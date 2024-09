XGIMI jak zrobi projektor to nie ma wstydu we wsi

Tegoroczne targi IFA w Berlinie były okazją dla XGIMI do zaprezentowania nowego portfolio projektorów. Ich konstrukcje są zdecydowanie tych przemyślanych, a dodatkowo sprzęt doskonale się prezentuje.

Projektory XGIMI kuszą odważną formą i parametrami

XGIMI to znany na całym świecie producent projektorów z systemami Google TV, Android TV i Web OS, który do budowy swoich urządzeń wykorzystuje m.in. nagłośnienie Haram/Kardon, podzespoły Texas Instruments i oferuje standard Dolby Vision. Targi IFA w Berlinie były okazją dla firmy do pochwalenia się najnowszymi osiągnięciami, wycenianymi już od 399 dolarów.

XGIMI MoGo 3 Pro — niska cena i mobilność





Ten niewielki projektor (1,1 kg) ma charakterystyczną konstrukcję z nagłośnieniem w podstawie i obrotowym korpusem z właściwym projektorem. Co ciekawe można zasilać go za pomocą powerbanku (przez USB-C). Zastosowany w urządzeniu przetwornik DLP oferuje natywną rozdzielczość 1080p i aż 90% pokrycie gamutu kolorów DCI-P3.

Jak to już zwykle bywa w przypadku sprzętów mobilnych, pewnym ograniczeniem jest tutaj jasność diodowego źródła światła, która wynosi w tym modelu 450 ISO Lumenów, ale jego żywotność to aż 25 000 godzin. Co istotne, na spodzie obudowy nie zabrakło standardowego gwintu statywowego, a urządzenie po złożeniu można bezpiecznie transportować bez ryzyka uszkodzenia optyki.

Projektor oferuje pełne doświadczenia Google TV Ref+3.0, w tym ma certyfikację Netfliksa. Za nagłośnienie odpowiada system Harman/Kardon z dwoma głośnikami 5 W każdy. Nie zabrakło złącza USB pozwalającego na podłączanie dysków zewnętrznych, a długie i przyjemne seanse zapewnia ciche chłodzenie o głośności do 32 dB. Cenę ustalono na 449 dolarów.

XGIMI Elfin Flip — gdy projektor ma też wyglądać





Elfin Flip to chyba najmniej inwazyjny projektor, jaki kiedykolwiek powstał. Ma on formę estetycznej ramy, we wnętrzu której obraca się kwadratowe urządzenie, pozwalając na proste wyświetlanie obrazu na ścianie. Po złożeniu w ogóle nie przypomina projektora, bardziej jakiś elegancko element wystroju wnętrza.

Urządzenie wyposażone zostało w autofocus, sensor o natywnej rozdzielczości 1080p, lampę o jasności 400 ISO Lumenów i znany z telewizorów system WebOS z certyfikacją Netfliksa. Gamut kolorów to 113% przestrzeni Rec.709, a dostępne przekątne wynoszą od 80 do 150 cali. Cieszy też ekstremalnie niska głośność, która z odległości 1 m wynosi zaledwie do 28 dB. Sprzęt został wyceniony na 399 dolarów.

XGIMI AURA 2 — kinowa perfekcja





XGIMI AURA 2 to laserowy projektor ultrakrótkiego rzutu z podwójnym źródłem światła (Dual Light 2.0, 2300 ISO Lumenów), który stawiamy poniżej ekranu lub zawieszamy pod sufitem przy samej ścianie. 100 cali obrazu uzyskujemy z odległości zaledwie 17,8 cm od ekranu (współczynnik projekcji to 0.177 : 1).

Zaletą takiego rozwiązania jest praktycznie zerowy hałas z systemu chłodzenia — w końcu projektor nie wisi nam nad głową, tylko jest przy samym obrazie. Nie bez znaczenia jest też banalnie prosta instalacja, bez konieczności stosowania długich przewodów doprowadzanych do źródeł obrazu.

W przypadku AURA 2 mamy do czynienia z topowej jakości odwzorowaniem kolorów, które zapewnia aż 99% pokrycie kinowej palety DCI-P3 i imponująco małe odchylenia kalibracji barw z DeltaE poniżej 1. Sprzęt rzecz jasna oferuje rozdzielczość 4K, ma certyfikację IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10 i HLG. Za nagłośnienie odpowiada para głośników Harman/Kardon o mocy 15W każdy, ale amatorzy pełniejszego brzmienia z pewnością docenią obecność HDMI eARC i wyjścia optycznego.

Projektor bazuje na platformie Android TV 11 znanej m.in. z telewizorów Sony czy Sharp. Niestety nie dostajemy więc najnowszego Google TV, prawdopodobnie jednak w przypadku sprzętu tej klasy użytkownicy i tak postawią na dodatkowe Apple TV, traktując platformę Google'a jedynie jako nakładkę do zarządzania parametrami sprzętu. Co warto dodać, prawdopodobnie projektor nie ma natywnego wsparcia dla Netflix, podobnie jak część projektorów o tej konstrukcji w ofercie konkurencyjnych marek.

Cieszy wsparcie dla Wi-Fi 6 i wyjątkowo niskie opóźnienie obrazu wynoszące w tym modelu zaledwie 20 ms. Ten ostatni aspekt czyni najnowszy projektor XGIMI doskonałym kompanem dla graczy, którzy cyfrowe światy chcą oglądać od teraz na 150 calach. Nie można też zapomnieć o odpornej na kurz i tłuszcz obudowie, automatycznie odsuwanej pokrywie układu optycznego oraz systemie ochrony wzroku opartym na lidarze.

Cena XGIMI AURA 2 to 2699 dolarów. Jest wysoka, ale nie odbiega od cen innych projektorów tej kategorii.

XGIMI HORIZON S Pro i XGIMI HORIZON S Max — projektory dla wymagających

Pomimo rosnącego zainteresowania projektorami ultra krótkiego rzutu, dla wielu osób nadal optymalną opcją jest standardowa czy krótka projekcja. Przedstawicielami tej ostatniej są najnowsze projektory serii HORIZON S, które XGIMI zdążył już wcześniej w tym roku zaprezentować podczas targów CES 2024. Cechą szczególną jest zastosowanie technologii Dual Light 2.0, korzystającej z trójkolorowego lasera i LED.

Oba warianty projektora są bardzo zbliżone konstrukcyjnie, oferują rozdzielczość 4K, zwierają nagłośnienie Harman/Kardon 2x 12 W, Dolby Audio i DTS, a ich obudowy pozwalają na wygodne obracanie projektorem nie tylko w pionie, ale i w poziomie. Najistotniejszą cechą różniącą S Pro od S Max są jasności, wynoszące odpowiednio 1800 i 3100 ISO Lumenów. Czyni to HORIZON S Max dobrym wyborem także do dziennych projekcji.

Producent w obu modelach chwali się 110-procentowym pokryciem gamutu BT.2020 i odchyleniem DeltaE poniżej 1. Kontrast dynamiczny wynosi 1000000 : 1, a prawdziwie kinowe emocje zapewnić ma między innymi certyfikacja IMAX i Dolby Vision. Jako system do obsługi urządzenia producent postawił na Android TV 11, podobnie więc jak w AURA 2 raczej nie spodziewajcie się tutaj certyfikacji Netfliksa. Nie zabrakło natomiast automatycznej pokrywy obiektywu, chroniącej urządzenie, gdy nie jest używane.

XGIMI HORIZON S Pro wyceniony został na 1299 dolarów, jaśniejszy S Max to wydatek 1899 dolarów.

