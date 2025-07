x-kom zaszalał. Przed urlopem musisz to mieć

Problemem jest tu jednak brak prądu i fakt, że ekrany w takich warunkach należy rozjaśnić do maksimum, co wpływa negatywnie na baterie. Co robić w takim przypadku? To proste: kupić sobie porządny powerbank. Oczywiście wcale nie musi to być ani gigant pojemności, ani potwór jeśli chodzi o generowaną moc. Standardowe dla Power Delivery 22,5 W spokojnie wystarczy. A tak się składa, że w x-kom taki powerbank możecie dziś kupić za jedyne 54,90 zł.