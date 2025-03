AMD kontynuuje złą passę. Pojawił się kolejny uszkodzony procesor

W ostatnich tygodniach coraz głośniej mówi się o poważnych problemach z procesorami AMD Ryzen 7 9800X3D. Do tej pory większość doniesień dotyczyła zestawów z płytami głównymi ASRock X870/X870E, jednak wygląda na to, że nie tylko one mogą być zagrożone - nowy przypadek uszkodzenia CPU pojawił się w połączeniu z MSI X870E Tomahawk Wi-Fi.