Wrzuć dwa takie głośniki do koszyka i wpisz ten kod. Wtedy zadzieje się magia

I tak jest właśnie w tym przypadku. XMUSIC BTS650B , bo o nim mowa, to 2 0-watowy głośnik Bluetooth , który może się pochwalić odtwarzaniem muzyki do 12 godzin . Dodatkowo niestraszny mu deszcz dzięki spełnianiu normy IPX6 . Ma także wbudowane radio FM, oraz pozwala na odtwarzanie muzyki przewodowo dzięki złączu AUX. Nie zabrakło także funkcji TWS, czyli łączenia dwóch głośników ze sobą . Dziś zestaw aż dwóch takich głośników możesz kupić o 200 złotych taniej .

XMUSIC BTS650B x 2 200 zł taniej

Żeby to zrobić, musisz dodać dwa egzemplarze do koszyka i po przejściu do niego przewinąć nieco w dół, do okienka oznaczonego jako Wpisz kod rabatowy. Tu należy wpisać: