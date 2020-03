Microsoft wydłuża wsparcie dla Windows 10 1709. Powód? Koronawirus

Koronawirus bardzo mocno wpływa na rynek nowych technologii. Z jego powodu cierpią i producenci i usługodawcy powiązani z tym środowiskiem. Oberwał również sektor software'owy, który musi zdecydowanie reagować na ten kryzys. Microsoft postanowił o wydłużeniu wsparcia dla konkretnej wersji Windows 10 oznaczonej numerem 1709 - chodzi jedynie o klientów biznesowych.

Zobacz: HMD prezentuje nowe smartfony: Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 i Nokia 1.3 oraz klasyczny telefon Nokia 5310

Windows 10 funkcjonuje na rynku w formie różnych SKU (Stock Keeping Unit), które w ogromnym uproszczeniu są poszczególnymi wersjami oprogramowania. Windows 10 1709, a zatem "Fall Creators Update) stracił wsparcie techniczne w zeszłym roku, ale jedynie dla klientów domowych. Klienci biznesowi mają dłuższe wsparcie - zamiast 18 miesięcy jest to 30 miesięcy. Ale i to wsparcie dla wersji 1709 się kończy.

W takim układzie, Windows 10 1709 powinien utracić wsparcie techniczne wśród klientów biznesowych dokładnie 14 kwietnia, jednak Microsoft postanowił przesunąć tę datę o 6 miesięcy. Jak podaje sam Microsoft, jest to spowodowane pandemią koronawirusa SARS-COV-2 - wiele firm postanowiło o wysłaniu pracowników do pracy zdalnej: moce przerobowe pionów IT w przedsiębiorstwach są niezwykle ograniczone. Oznacza to, że przejście na wyższą wersję Windows 10 w firmach - zwłaszcza tam, gdzie korzysta się z własnego, wewnętrznego oprogramowania może być utrudnione.

A zatem, ostateczny kres wsparcia technicznego dla Windows 10 1709 w firmach (Enterprise, Education, IoT Enterprise) zakończy się 13 października 2020 roku. Warto odnotować, że kolejna odsłona Windows 10, 1809 utraci wsparcie zaledwie miesiąc później, chyba, że Microsoft zdecyduje się na rozszerzenie okresu również i w tym przypadku.

Producenci oprogramowania odpowiadają na niestandardowe potrzeby na rynku

Wielu producentów oprogramowania postanowiło wdrożyć podobne zmiany z myślą o wygodzie klientów biznesowych i domowych. Objawia się to w różnych krokach: dzisiaj donosiliśmy o tym, że Google zmieniło politykę aktualizacyjną dla przeglądarki Chrome (oraz Chrome OS): gigant rezygnuje z 6-tygodniowego cyklu wydawania kolejnych wersji rozwojowych do odwołania - wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższą stabilność przede wszystkim wśród klientów biznesowych. Wprowadzona polityka ma zostać utrzymana do odwołania.

Zobacz: Netflix Polska zapowiada nowości na kwiecień 2020

Źródło tekstu: Microsoft