Noctua ma nowe wentylatory. Fani druku 3D będą zadowoleni

Na rynek trafiają długo wyczekiwane wentylatory Noctua, które dedykowane są drukarkom 3D oraz zastosowaniom przemysłowym.

Firma Noctua to czołowy producent wentylatorów oraz układów chłodzenia procesora. Austriacy znani są z wysokiej wydajności, wzorowej kultury pracy oraz pierwszorzędnej jakości wykonania. Nie można też zapominać o specyficznej, brązowo-beżowej kolorystyce ich produktów.

Noctua dorzuca w zestawie zatrzęsienie akcesoriów

Wentylatory Noctua są tak dobre, że wielu majsterkowiczów, entuzjastów i specjalistów używa ich również w innych zastosowaniach niż PC. Producent postanowił pójść na rękę konsumentom i przygotował alternatywną wersję swoich popularnych wentylatorów NF-A4x10, która nadaje się bez modyfikacji do drukarek 3D.

Noctua NF-A4x10 24 V PWM to jak sama nazwa wskazuje wentylatory 40-milimetrowe, które mogą pracować z napięciem 24 V, zamiast standardowych 12 V. Mamy tutaj do czynienia z siedmioma wyprofilowanymi łopatkami, łożyskiem typu SSO2 oraz gumowymi podkładkami antywibracyjnymi.

Mowa o maksymalnej prędkości do 5000 RPM, przy przepływie powietrza do 8,9 m3/h, ciśnieniu do 1,95 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 19,6 dB(A). Nie zabrakło tutaj kontroli obrotów z użyciem PWM.

Opisywane wentylatory trafiły już do sprzedaży w sugerowanej cenie 16 euro, czyli około 69 złotych. W zestawie dostajemy dodatkowo adapter Noctua NA-AC9 (Molex -> 2-pin), zestaw Noctua OmniJoin, przedłużacz Noctua NC-EC1 oraz adapter Noctua NA-RC8 L.N.A.

