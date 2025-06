W Action znajdziesz sposób na słabe Wi-Fi. Kosztuje to grosze

CableMax w Action

Wystarczy tylko poprowadzić go pod listwami i za szafami, lub przewiercić mały otwór i przeciągnąć go przez ścianę do problematycznego pomieszczenia i cieszyć się szybkim, stabilnym, niepodatnym na zakłócenia internetem. Warto także dodać, że transmisja przewodowa przekłada się na znacznie niższe opóźnienia, co może być kluczowe przy graniu w strumieniu.