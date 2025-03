ViewSonic z monitorem uszytym pod sprzęt Apple i to w doskonałej cenie

Ekran 5K za pół ceny Apple Studio Display... a nawet mniej

Niezależnie od tego, jak będziemy marudzić na obrzydliwie szerokie ramki Apple Studio Display czy jego kuriozalny brak złącza HDMI, monitor Apple'a jest swego rodzaju wzorcem w wielu branżach. W Polsce sam ekran kosztuje 8500 zł w wersji Glare lub od 10000 zł za wariant z matową matrycą. W tej cenie dostajemy stopkę bez regulacji wysokości (zmienimy jedynie pochylenie) LUB uchwyt VESA pod płatne dodatkowo ramiona. Co ważne, nie jest to 2 w 1, tylko albo VESA, albo podstawowa stopka. Stopka z regulacją wysokości to dopłata.... 2000 zł.

Tymczasem ViewSonic ColorPro VP2788-5K ma mocowanie VESA i stopkę z regulacją wysokości w cenie o połowę mniejszej niż sam ekran Studio Display. 799 dolarów zamiast 1600 dolarów. Za 3100 zł netto dostajemy więc kompletny, uniwersalny monitor, a nie dopiero wstęp do finalnej konfiguracji. Aha... ten ekran jest matowy, więc porównywać go należy do panelu Apple'a w cenie zaczynającej się od 10000 zł.

5K na 27 calach, czy to ma sens?

Każdy wyznawca Apple'a bez mrugnięcia okiem potwierdzi, że tylko 5K ma sens. Faktycznie jednak w sprzęcie Apple'a domyślne jest skalowanie 4x pomniejszające rozdzielczość, czyli zawartość pulpitu tego 27-calowego monitora będzie odpowiadała rozdzielczości QuadHD - 2560 x 1440 pikseli.

I tutaj pojawia się słuszne pytanie, czy wobec tego nie lepiej będzie kupić monitora po prostu QHD? I tak i nie, z pewnością będzie to tańsze, ale klatki obrazu renderowane są u Apple'a w 5K a następnie skalowane do QHD, czym system Apple'a różni się od Windowsa. Tym samym dostajemy ekstremalnie ostry obraz, bez poszarpanych czcionek — niczym wydrukowany. Dla purystów czy grafików może być to istotne.

ViewSonic ColorPro VP2788-5K to monitor bliski doskonałości

Nie samą jednak rozdzielczością człowiek żyje, w przypadku kategorii produktów 5K liczą się też kolory, a tutaj nowy ViewSonic oferuje imponujące 99% pokrycie gamutu DCI-P3, 100% pokrycie sRGB, certyfikację Pantone, odchylenie DeltaE poniżej 2 i standard HDR 400. Do tego sprzęt oferuje automatyczną kalibrację ekranu z poziomu menu OSD monitora.

Imponujące są też złącza, bo obok 2 portów Thunderbolt 4 dostajemy jeszcze dwa złącza USB-C 3.2 Gen2, dwa USB-A 3.2 Gen2 i... HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4. 40-gigabitowe Thunderbolty oferują dodatkowo ładowanie 100W, więc możemy z powodzeniem ograniczyć przewody do jednego tylko podpiętego do MacBooka.