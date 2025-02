ViewSonic XG2737 ma 27 cali, odświeżanie 520 Hz i jedno ale

Czy FullHD na 27 calach ma jeszcze sens?

Potężne odświeżanie 520 Hz — jedno z najwyższych na rynku — udało się osiągnąć stosując matrycę IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Z jednej więc strony mamy rekordy płynności, z drugiej zaś pewien niedosyt. Inna sprawa, że 520 klatek na sekundę to często wyzwanie dla komputerów nawet w FullHD, a co dopiero mówić o wyższych rozdzielczościach.

Szczęśliwie natomiast dawno mamy już za sobą czasy marnych kolorów czy niskiej jasności monitorów przeznaczonych dla graczy. Zastosowany panel przynosi aż 99% pokrycie gamutu sRGB (89% NTFC), a do tego przyzwoitą jasność do 400 nitów. Nie mogło zabraknąć AMD FreeSync Premium, a czas reakcji od szarości do szarości wynosi 1 ms.