ViewSonic M1 Max - przenośny projektor z akumulatorem

Pełny Google TV i certyfikacja Netflix

ViewSonic M1 Max to prawdziwe multimedialne centrum rozrywki. Dzięki wbudowanemu Google TV użytkownicy mają bezpośredni dostęp do popularnych platform streamingowych, takich jak Netflix, Disney+,MAX i wiele innych, bez potrzeby podłączania dodatkowych urządzeń. Ta cecha sprawia, że ten jednokilogramowy mikrus to świetny sprzęt nie tylko do domu, ale też poza nim, bez pamiętania o akcesoriach.

Dodatkowym atutem jest wbudowany akumulator 12000 mAh pozwalający na nawet dwie godziny seansu filmowego. Czas ten można z łatwością wydłużyć używając powerbanków z PowerDelivery — maksymalny pobór mocy to 46 W.

O obrazie słów kilka

Projektor wykorzystuje technologię ViewSonic Cinema SuperColor+, zapewniającą żywe kolory oraz obraz w rozdzielczości Full HD 1080p. Dodatkowo, zintegrowane głośniki Harman Kardon oferują dźwięk ponoć kinowej jakości (2x 3W), co pozwala na pełne zanurzenie w oglądanych treściach.

Ledowe źródło światła ma jasność 500 LED Lumens, a oferowany kontrast to 120000:1 w modelu M1 Max i 150000:1 w wariancie M1E Max (więcej różnić w specyfikacji nie znalazłem). Dzięki technologii ToF (Time-of-Flight) oraz automatycznej korekcji trapezowej w poziomie i pionie projektor dostosowuje obraz o przekątnej do 100 cali w kilka sekund. Input lag na poziomie 165 ms powinien sprawdzić się w większości gier, o ile oczywiście nie planujesz na tym projektorze wygrać mistrzostw świata w CS:GO.

Zastosowany obiekty ma przysłonę F/1.7 i współczynnik rzutu 1,2. Ten ostatni daje obraz o przekątnej 40 cali już z 1 metra, a na maksymalne 100 cali obrazu projektor potrzebuje odległości 2,67 m.

Design, złącza i dodatkowe możliwości

Metalowa podstawka 3w1 umożliwia elastyczne ustawienie projektora na dowolnej powierzchni — ścianie, suficie czy podłodze. Działa ona także jako osłona obiektywu i włącznik urządzenia. Jak przystało na sprzęt z systemem Google'a z pełną wersją Google TV, działa tutaj Google Cast, jest łączność Wi-Fi i Bluetooth (możliwość podłączenia głośników). Szczegółowa specyfikacja techniczna nie precyzuje niestety szczegółów technicznych procesora i pamięci RAM, wiemy tylko, że z 8 GB pamięci wewnętrznej dla użytkownika pozostaje około 4 GB miejsca.

Oprócz treści z aplikacji strumieniowych, sprzęt ma też pełnowymiarowe wejście HDMI oraz złącza USB-A i USB-C (to ostatnie służy też do ładowania). Dodatkowym atutem jest wyjście JACK 3,5 mm. Złącze USB-C pozwala na podłączenie do projektora Nintendo Switch bez użycia stacji dokującej.

Projektor należy do urządzeń cichych (maksymalna głośność to 26 dB) i wyjątkowo trwałych. Na ten ostatni aspekt pracują zarówno zastosowane materiały, jak i ekstremalnie długa trwałość źródła światła, szacowana na 60 tys. godzin — to trzykrotnie dłużej niż deklaracje konkurentów.