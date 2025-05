Ulefone Armor 34 Pro to pancerniak z projektorem. Kupisz go w czerwcu

Ulefone Armor 34 Pro to jedna z kilku nowości pokazanych przez chińskiego producenta na targach MWC 2025. Dotąd jednak telefon nie trafił do oferty sklepów, ale już wkrótce się to zmieni. Początek sprzedaży urządzenia zaplanowany został na 16 czerwca. Cena nie została jeszcze podana, ale producent zapowiada specjalną promocję na start. Najprawdopodobniej na początek telefon trafi na AliExpress, ale wkrótce powinien też wejść do Polski.

Ulefone Armor 34 Pro spośród innych telefonów do zadań specjalnych wyróżnia się przede wszystkim obecnością wbudowanego projektora o jasności 150 lumenów, z autofokusem. Maksymalny rozmiar wyświetlanego obrazu to nawet 100 cali, ale rozdzielczość to zaledwie 854 x 480. Jak zachwala Ulefone, projektor umożliwia wygodne wyświetlanie obrazu w różnych warunkach oświetleniowych, co może być praktyczne podczas prezentacji, oglądania filmów czy w sytuacjach awaryjnych w terenie.

Druga szczególna cecha Armora 34 Pro to ogromny akumulator o pojemności 25 500 mAh z ładowaniem 66 W. Jest to bodajże pierwszy telefon, który łączy te dwa elementy – pancerny projektor oraz akumulator pozwalający nawet na 10 dni pracy bez ładowania. W praktyce oznacza to, że Armor 34 Pro może być wykorzystywany zarówno przez osoby pracujące w terenie, jak i podróżnych, którzy czasem chcą umilić sobie czas, oglądając film w plenerze. Tak jak na filmiku poniżej.

Inne cechy Armora 34 Pro również zapowiadają się interesująco. Jak przystało na pancerniaka, jego konstrukcja spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, co oznacza pełną odporność na wodę, kurz i upadki. Z tyłu obudowy znalazła się bardzo mocna latarka LED o jasności 1000 lumenów oraz światło ostrzegawcze, które mogą być przydatne w pracy po zmroku lub w sytuacjach awaryjnych. Całość jest wyjątkowo masywna – Armor 34 Pro waży 825 g i ma grubość 32,7 mm.

Telefon wyposażono w ekran IPS o przekątnej 6,95 cala, w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Jego sercem jest układ MediaTek Dimensity 7300, wspierany przez 16 GB RAM LPDDR5 i 512 GB pamięci UFS 3.1. Całość działa pod kontrolą Androida 15 i oferuje wsparcie dla sieci 5G.

Sekcja fotograficzna składa się z głównego aparatu 50 Mpix z dużą matrycą 1/1.3", modułu Night Vision 64 Mpix z czterema diodami IR – do zdjęć nocnych – oraz szerokokątnego aparatu 50 Mpix i przedniej jednostki 32 Mpix.