Ulefone pokazał trzy nowe pancerniaki – Armor 34 Pro, Armor 33 Pro i Armor Mini 4

Ulefone Armor 34 Pro – gigantyczna bateria i wbudowany projektor

Ulefone Armor 34 Pro to prawdziwy tytan wytrzymałości. Jego największym atutem jest ogromna bateria o pojemności 25500 mAh , która obsługuje szybkie ładowanie 66 W . Dzięki temu smartfon może działać przez wiele dni bez potrzeby podłączania do ładowarki.

Ulefone Armor 33 Pro – dodatkowy ekran i głośnik 118 dB

Drugi z nowych modeli, Ulefone Armor 33 Pro, jest bardzo zbliżony do wersji 34 Pro, jednak zamiast projektora i potężnej latarki otrzymujemy dodatkowy ekran LCD o przekątnej 3,4 cala, umieszczony na tylnej obudowie, oraz głośnik o natężeniu 118 dB, co czyni go idealnym wyborem dla osób pracujących w hałaśliwych środowiskach.