Tydzień Apple w MediaMarkt. Tylko dziś kupisz Apple Mac Mini M4 w tak atrakcyjnej cenie

Jest to, jakby nie patrzeć, komputer stacjonarny. Jednak taki, który zajmuje bardzo mało miejsca i jest bardzo wydajny. A mimo to może pochwalić się naprawdę atrakcyjną ceną. Otóż już poza promocją można go kupić za 2699 złotych. Jednak dziś może on być Wasz za jedyne 2579 złotych.