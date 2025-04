Twoja druga połówka czeka na pierścionek? Wykorzystaj 1 kwietnia i daj jej ten

Colmi R06

Pierścień ten jest wykonany z aluminium. Mierzy on puls, liczbę kroków, sprawdza nasza aktywność, oraz nadzoruje sen. Robi więc to, co większość opasek sportowych, ale bez wyświetlania godziny, czy powiadomień. Świetnie się to sprawdzi u każdego, kto już ma swój ulubiony zegarek, albo w ogóle nie lubi niczego nosić na nadgarstku. Oraz oczywiście kiedy chcemy zażartować z naszej partnerki z okazji 1 kwietnia. Na pewno jednak po ostudzeniu emocji będzie zadowolona z prezentu. Chyba że nie, ale jak nie ta, to następna. Więc jeśli chcesz kupić świetny gadżet a przy okazji zaryzykować swoim związkiem, to masz na to szanse za jedyne 109,99 złotych.