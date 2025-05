TSMC podnosi ceny. Przyszłe iPhone'y mogą być droższe

Dla firmy Apple podwyżka cen TSMC pojawia się w szczególnie trudnym momencie. Amerykański gigant już zmaga się z konsekwencjami ceł nałożonych przez administrację USA na importowane towary, co skłoniło firmę do pospiesznego gromadzenia zapasów i rozważania przeniesienia produkcji z Chin. Dodatkowe, komplikacje pojawiły się niedawno, gdy prezydent Trump miał osobiście odradzić Timowi Cookowi przenoszenie produkcji iPhone'ów do Indii.