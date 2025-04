Trump domaga się więcej produkcji w USA. Tymczasem Apple myśli inaczej

Apple przerzuca produkcję do Indii

Apple sprzedaje rocznie 60 milionów smartfonów . Cel ten nie byłby możliwy do zrealizowania na terenie USA, dlatego też gigant z Cupertino przenosi znaczną część produkcji do Indii . Obecnie kraj ten ma nałożone taryfy celne w wysokości 26 procent , choć są obecnie zawieszone na czas wynegocjowania nowej umowy handlowej. Aby Apple był w stanie wyprodukować 60 mln smartfonów w Indiach , musi podwoić możliwości produkcyjne. Do tej pory jedynie 20 proc. iPhone'ów powstało w Indiach , aczkolwiek Apple ustanowił tam sieci produkcyjne już w 2017 r.

Pomimo nacisków ze strony Donalda Trumpa i wiceprezydenta JD Vance'a, produkcja elektroniki na tak ogromną skalę przy zachowaniu konkurencyjności jest absolutnie niemożliwa. Nawet przejście z Chin do Indii będzie się wiązało w chwili obecnej z wzrostem kosztów produkcji rzędu 5-8 procent dla Apple i może zająć kilka lat zanim amerykański gigant to zamortyzuje. Analityk Dan Ives z Wedbush oszacował, że całkowite przeniesienie produkcji do Indii może kosztować Apple ok. 30-40 miliardów dolarów.