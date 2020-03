Tronsmart Onyx Ace – nowe słuchawki bezprzewodowe dostępne w promocji

Tronsmart Onyx Ace mają zapewnić studyjną jakość dźwięku i wyraźne rozmowy telefoniczne. To zupełnie nowa konstrukcja na bazie czipu Qualcomma i wysokiej jakości przetworników.

Tronsmart Onyx Ace to następcy modelu Tronsmart Spunky Beat – najlepiej sprzedających się słuchawek bezprzewodowych tego producenta. W Onyx Ace sporo elementów zostało poprawionych.

Nowsze słuchawki są bardziej ergonomiczne i wygodniejsze – ich obudowa została skrócona, by nie były całkowicie dokanałowe. Taki kształt nie tworzy niepotrzebnego nacisku na kanał słuchowy. Odpadła też potrzeba dobierania gumowych nakładek. Onyx Ace nadają się więc do noszenia całymi dniami. Do rozmawiania możesz skorzystać tylko z jednej słuchawki.

Tronsmart Onyx Ace obsługują bezstratne kodeki

Najważniejszym elementem słuchawek bezprzewodowych Onyx Ace jest procesor firmy Qualcomm, obsługujący bezstratny kodek aptX do przesyłania dźwięku. Czip zapewnia szybkie i stabilne połączenie ze źródłem dźwięku, minimalne opóźnienia i doskonałą wydajność podczas słuchania muzyki. Przy tym słuchawki są energooszczędne – Onyx Ace można używać przez 5 godzin bez ładowania. Etui z dodatkowym akumulatorem wystarczy na 24 godziny.

Kodek aptX zapewnia wysoką jakość przesyłanego materiału dźwiękowego z urządzeń z Androidem, z iOS zaś można korzystać z kodeka AAC. Do naszych uszu muzykę przekażą wysokiej jakości przetworniki o średnicy 13 mm. Do sterowania można wykorzystać dotyk – na każdej ze słuchawek znajdują się dotykowe przyciski, sterujące głośnością, rozmowami i odtwarzaniem.

Tronsmart Onyx Ace mają innowacyjny system redukowania dźwięków otoczenia, by zapewnić doskonałą jakość rozmów. Głos jest zbierany przez podwójne mikrofony w każdej ze słuchawek. To rozwiązanie gwarantuje, że rozmówca będzie cię wyraźnie słyszał nawet w gwarnej przestrzeni.

Cena to kolejna zaleta słuchawek bezprzewodowych Tronsmart Onyx Ace. 10 i 11 marca na AliExpress można je kupić w promocyjnej cenie – 122,50 zł. Potem będą kosztować 231,13 zł.

Źródło zdjęć: Tronsmart

Źródło tekstu: Tronsmart