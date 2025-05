To nie jest błąd cenowy. Ładowarka o mocy 200 W za mniej, niż 200 zł naprawdę jest w ofercie tego sklepu

Ładowarka Silver Monkey 200 W

Od razu trzeba to zaznaczyć: ładowarka ta nie jest bezpośrednio podłączana do gniazdka, a za pomocą kabla ósemkowego. Wynika to z jej sporych rozmiarów i wagi. Jest to więc raczej stacja ładowania, na co wskazuje także jej wysoka moc i mnogość portów. Mimo to w porównaniu do typowych stacji ładowania mamy do czynienia z istnym mikrusem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu tranzystorów z azotku galu. Ładowarka ta oferuje trzy porty USB-C i pojedynczy port USB-A. Pojedyncze wyjście oferuje do 100 W mocy. Co więc z tytułowymi 200 W? Otóż ładowarka ta jest dedykowana dla wielu urządzeń. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby ładować laptopa z mocą 100 W, a tuż obok smartfona z mocą 50 W dwa inne urządzenia z pozostałymi 25 W zapasu. A wszystko to za jedyne 189,99 zł.