To najfajniejsza konsola, jaką miałem w rękach. Uruchamia aż 5 generacji Pokemonów i Heroes 3, a dziś jest w promocji

A wszystko to dzięki PortMaster, czyli społeczności skupionej na przenoszeniu kultowych gier na konsole napędzane Linuksem. Fallout 1 i 2, oraz pierwsze Diablo też tam znajdziecie, chociaż lista jest znacznie dłuższa. Oczywiście jak to typowa retro konsola ma w zwyczaju radzi sobie wyśmienicie z grami z NES, SNES i wszystkich Game Boyów. Pierwsze PlayStation i konsole SEGA też nie są dla niej wyzwaniem. Dopiero te bardziej zaawansowane tytuły z PSP już stanowią pewien problem, za to granie na tytuły z Nintendo DS, które nie opierają się na dotykowym ekranie to czysta poezja. A wszystko to dzięki konsoli Anbernic RG35XX SP, która może być Wasza za jedyne 339,99 zł.