Ten telefon to idealny wybór do pracy w ciężkich warunkach, lub dla tych, którzy nie potrzebują smartfona

Czasami jednak warto, kiedy telefon taki dodatkowo ma latarkę i wytrzyma niesprzyjające warunki atmosferyczne. To ważne nie tylko przy robotach ciężkich, ale także kiedy chcemy sobie przyświecić nocą i kiedy na spacerze złapie nas ulewa. Dlatego też warto łaskawszym okiem spojrzeć na telefon Hammer 6 LTE , którego kupicie dziś w promocyjnej cenie za jedyne 225 złotych .

Hammer 6 LTE

Jak sama nazwa wskazuje, mamy tu do czynienia z telefonem obsługującym sieć 4G, a dokładniej pozwalającym na rozmowy VoLTE. Jest on pyło- i wodoszczelny w ramach normy IP68. Dodatkowo wytrzyma także upadki z 1,5 metra. A to wszystko przy 2500 mAh baterii, która pozwoli na naprawdę długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Ten prosty i wytrzymały telefon może być Wasz za jedyne 225 zł. Pamiętajcie jednak, że zostały już ostatnie sztuki.