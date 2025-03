Ten mały projektor nie kosztuje fortuny, a zamieni Twój salon w salę kinową

DANGBEI N2

Projektor ten waży zaledwie 2,2 kg. Oznacza to, że można go swobodnie zabierać ze sobą w podróż, np. do hotelu. Świetnie też sprawdzi się on w różnych scenariuszach w domu. Jest on przystosowany zarówno do projekcji obrazu na ścianie, jak i na suficie. Obraz, który emituje, może być w rozmiarze od 45 do 120 cali. Oferuje on rozdzielczość Full HD i kontrast 2000:1. Jeśli zaś chodzi o jasność, to wynosi ona 400 ANSI Lumenów. Oznacza to, że jest on przystosowany wyłącznie do pracy w dobrze zaciemnionych pomieszczeniach. Warto jednak podkreślić, że w tak małych projektorach jest to standardowe ograniczenie.