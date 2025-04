Ten mały powerbank nie potrzebuje kabli, a kosztuje mniej, niż 50 zł

Korzystanie z powerbanku na co dzień ma kilka problemów. Po pierwsze: musimy mieć kabel . Nie za długi, żeby nam się nie plątał, ale też nie za krótki, żebyśmy mogli swobodnie z niego korzystać. Po drugie: wsadzenie smartfona z powerbankiem i kablem do kieszeni nie jest zbyt wygodne. Forever mini power bank MTB-100 rozwiązuje te problemy, a kosztuje jedynie 41,39 zł .

Forever mini power bank MTB-100

Jest to powerbank ze wbudowaną wtyczką USB-C, która pozwala na podłączenie go bezpośrednio pod smartfona, czy też tablet. Sam korzystam z takiej konstrukcji i jest to zaskakująco wygodne rozwiązanie. Tu jednak mamy dodatkowo zintegrowany kabel USB-C, który pozwala na ładowanie kolejnego urządzenia w naszej torbie. Na przykład słuchawek. Oferowana pojemność 5000 mAh może i nie zachwyca, ale to dzięki niej urządzenie jest małe i lekkie, co jest istotne w tym scenariuszu korzystania z niego. Dodatkowo sam powerbank jest dość szybki, ponieważ oferuje 22,5 W mocy. A wszystko to za jedyne 41,39 zł.