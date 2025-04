Ten mały pendrive kosztuje grosze, a może być Twoim najlepszym małym zakupem

SANDISK Cruzer Ultra Fit 64GB

Pendrive ten komunikuje się z naszym komputerem za pomocą standardu USB 3.2 Gen.1 i jak nietrudno zgadnąć, oferuje on 64 GB pojemności. Jest to więc stosunkowo szybka jednostka, a przy okazji niezwykle kompaktowa. Po podpięciu go do złącza USB-A niewiele ponad je wystaje. Natomiast dodane przez producenta ucho pozwala na zawieszenie go przy kluczach, lub smyczy. Ewentualnie na doczepienie do niego breloczka z opisem treści, które na nim znajdziemy jeśli mamy takich pendrive więcej. A wszystko to za jedyne 29,99 zł.