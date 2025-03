Ten inteligentny pierścionek robi co trzeba i kosztuje grosze. A dziś kupisz go jeszcze taniej

Colmi R03

Oczywiście tu może rodzić się pytanie: czy jest to produkt tandetny niczym złoto sprzedawane spod starego dworca PKS w Lublinie przez stare Cyganki? Otóż nie. Owszem, nie jest on wykonany z tego szlachetnego kruszcu. Jednak zamiast niego producent postawił na stal nierdzewną i tytan. Teraz zaś przejdźmy do jego możliwości. Colmi R03 potrafi mierzyć kroki, puls, natlenienie krwi i sen. Czyli robi dokładnie to, co opaski sportowe.