Ten głośnik Bluetooth nie zajmuje wcale miejsca Kupisz go 90 zł taniej

Dlatego też warto rozważyć czasami rzeczy, które nie zajmują tego miejsca wcale. Taki jest właśnie JBL Clip 4 , czyli głośnik Bluetooth, który ma wbudowany karabińczyk . Dzięki temu możemy go przytroczyć do plecaka, torby lub paska i nie przejmować się jego obecnością. A może być Twój za jedyne 129,99 złotych .

JBL Clip 4 mały głośnik, który nie zajmuje miejsca

Głośnik ten przez wzgląd na swoje wymiary oferuje dźwięk o mocy 5 W. Nie rozkręcimy tym imprezy, ale jest to wystarczająca wartość do bardziej kameralnych sytuacji. Jego bateria wystarczy na 10 godzin ciągłego słuchania muzyki, co jest wartością bardziej, niż wystarczającą. Dodatkowo nawet jeśli podczas wędrówki złapie nas ulewa, to nie musimy się o niego martwić, ponieważ jest wodoodporny zgodnie z normą IP67.