Ten głośnik Bluetooth kupisz dziś 270 złotych taniej. Producent deklaruje aż 80 W mocy

DEFENDER BeatBox 80

Na ten wynik składa się jeden 5-calowy głośnik niskotonowy, oraz dwa 1-calowe wysokotonowe. Głośnik ten pozwala na transmisję Bluetooth, jak i podłączenie źródła dźwięku za pomocą AUX. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby to on był odtwarzaczem. A to dzięki obsłudze kart microSD. Dodatkowo funkcja TWS pozwala na sparowanie go z drugim, identycznym głośnikiem. Tak wysoka moc przekłada się oczywiście na wysokie zużycie energii. Mimo to wbudowany akumulator jest w stanie go zasilać nawet przez 6 godzin. Dodatkowo dzięki spełnianiu normy IPX6 niestraszny mu wiosenny deszcz. A to wszystko za jedyne 429 złotych.